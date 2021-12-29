OMS, CON LO TSUNAMI OMICRON-DELTA OSPEDALI A RISCHIO COLLASSO

Lo "tsunami" dei casi prodotto dalla combinazione della variante Delta e della variante Omicron rischia di "portare i sistemi sanitari sull'orlo del collasso".Lo ha detto, nel corso di una conferenza...

Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Questa situazione esercita, e continuerà a farlo, una pressione enorme su un personale sanitario già esausto", ha affermato il numero uno dell'Oms.