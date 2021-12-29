OMS, CON LO TSUNAMI OMICRON-DELTA OSPEDALI A RISCHIO COLLASSO
A cura di Redazione
29 dicembre 2021 21:22
Lo "tsunami" dei casi prodotto dalla combinazione della variante Delta e della variante Omicron rischia di "portare i sistemi sanitari sull'orlo del collasso".
Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Questa situazione esercita, e continuerà a farlo, una pressione enorme su un personale sanitario già esausto", ha affermato il numero uno dell'Oms.