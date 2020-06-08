OMS: “NO AI GUANTI, NEMMENO AL SUPERMERCATO, USARLI PUÒ AUMENTARE IL RISCHIO DI INFEZIONE”

"L'Oms non raccomanda l'uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L'uso di guanti può" infatti "aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla...

"L'Oms non raccomanda l'uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L'uso di guanti può" infatti "aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso". Lo chiarisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una sezione del suo sito web con domande e risposte su mascherine e guanti. "Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l'Oms raccomanda l'installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso e all'uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus", ribadisce l'Oms, che raccomanda comunque sempre di "contattare le autorità locali sulle pratiche raccomandate nella propria area".