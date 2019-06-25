ONDATA DI CALDO IN ARRIVO: BOLLINO GIALLO IL 26 E 27 GIUGNO
Il ministero della Salute ha, emesso il bollino giallo per caldo (livello 1) per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno 2019, con la temperatura massima intorno ai 34° (percepita 35 gradi).
Giornate dal caldo intenso che si protrarranno fino al prossimo weekend, a causa del promontorio anticiclonico di matrice africana.
Il bollino giallo rimanda a uno stato di pre-allerta con condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.
Un livello che non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.
Il Ministero della Salute dà anche dei suggerimenti per come prepararsi ad affrontare le giornate:
- Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio;
- Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione (leggi l'opuscolo Estate, viaggiare sicuri);
- Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali;
- Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata (leggi l'opuscolo Come migliorare il microclima delle abitazioni)
- Informati sulla presenza, nel tuo quartiere, di locali pubblici climatizzati (es. centro anziani) dove poter trascorrere alcune ore della giornata;
- Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.