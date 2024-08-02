ONDATA DI CALDO IN SICILIA: PATERNÒ OLTRE I 40°C, PICCHI DI 41.4°C A LENTINI E FRANCOFONTE

Continua in Sicilia l'ondata di caldo, con diverse località che hanno registrato temperature superiori ai 39/40°C, confermando pienamente le previsioni meteo.Le punte più elevate sono state raggiunte...

Le punte più elevate sono state raggiunte a Lentini e Francofonte, dove i termometri hanno toccato rispettivamente +41.4°C.

Anche Paternò ha superato la soglia dei 40 gradi, con una temperatura massima di +40.8°C, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

AQuesti dati confermano la portata straordinaria del caldo odierno.

La causa di questa eccezionale ondata di calore è una massa d'aria calda proveniente dal Nord Africa, che ha investito l'intero bacino del Mediterraneo, determinando condizioni di afa e temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Le autorità locali raccomandano prudenza, invitando la popolazione a evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, a mantenersi idratata e a prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come anziani e bambini.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un leggero calo delle temperature, ma il caldo rimarrà comunque intenso, soprattutto nelle zone interne dell'isola. La protezione civile è in allerta e sta monitorando costantemente la situazione per fornire aggiornamenti e consigli utili alla popolazione.