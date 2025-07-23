ONDATA DI CALORE SULLA SICILIA: NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE, PICCHI FINO A 45°C FINO A SABATO

Allerta Meteo per forti temporali da stasera e fino a domani, con vento forte e grandine, in 2 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 23 luglio 202...

Allerta Meteo per forti temporali da stasera e fino a domani, con vento forte e grandine, in 2 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 23 luglio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Persistono fino a sabato 26 luglio 2025 condizioni di onda di calore su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione alla Campania dalla giornata di venerdì 25 luglio. I valori massimi raggiungeranno i 40/41°C con estremi fino a 43/45°C per le zone interne della Sicilia orientale.

Si prevedono inoltre, dalla serata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, e fino alle ore serali di domani giovedì 24 luglio 2025, precipitazioni intense e localmente abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte e Lombardia.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento