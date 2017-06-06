95047

ONLINE I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI DELLA MATURITÀ 2017

Sono stati pubblicati sul sito del ministero i nominativi i nominativi delle 12.675 commissioni per l’esame di Stato 2017. Si tratta di un vero e proprio esercito con almeno 38 mila professori e 76 mi...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2017 21:11
ONLINE I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI DELLA MATURITÀ 2017 -
Cronaca
Oltre 95047
Condividi

Sono stati pubblicati sul sito del ministero i nominativi i nominativi delle 12.675 commissioni per l’esame di Stato 2017. Si tratta di un vero e proprio esercito con almeno 38 mila professori e 76 mila membri interni e 13mila presidenti di commissione.

Si parte con lo scritto di italiano mercoledì 21 giugno, la seconda prova scritta, latino al classico e matematica allo scientifico è in programma giovedì 22 giugno. Poi lunedì 26 c’è la terza prova della maturità, il cosiddetto quizzone confezionato dalla commissione

Da ieri 5 giugno l'elenco è disponibile nelle segreterie delle scuole e da oggi

CLICCA QUA E CERCA LA  COMMISSIONE D'ESAME 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047