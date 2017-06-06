ONLINE I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI DELLA MATURITÀ 2017
Sono stati pubblicati sul sito del ministero i nominativi i nominativi delle 12.675 commissioni per l’esame di Stato 2017. Si tratta di un vero e proprio esercito con almeno 38 mila professori e 76 mi...
Sono stati pubblicati sul sito del ministero i nominativi i nominativi delle 12.675 commissioni per l’esame di Stato 2017. Si tratta di un vero e proprio esercito con almeno 38 mila professori e 76 mila membri interni e 13mila presidenti di commissione.
Si parte con lo scritto di italiano mercoledì 21 giugno, la seconda prova scritta, latino al classico e matematica allo scientifico è in programma giovedì 22 giugno. Poi lunedì 26 c’è la terza prova della maturità, il cosiddetto quizzone confezionato dalla commissione
Da ieri 5 giugno l'elenco è disponibile nelle segreterie delle scuole e da oggi