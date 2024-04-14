OPEN WEEK AL GARIBALDI NESIMA, VISITE GRATUITE DAL 18 AL 24 APRILE

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di pr...

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, a cui aderisce anche il Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore.

Il 18 aprile prossimo, presso il Garibaldi-Nesima, sarà possibile effettuare gratuitamente visite ed ecografie ginecologiche, mentre il 24 aprile sarà il turno delle visite uroginecologiche, dalle ore 14 alle 19. Le utenti che volessero prenotarsi possono scrivere alla mail [email protected], fino a esaurimento posti. Inoltre sarà possibile prenotare consulenze nutrizionali presso l’ambulatorio di diabetologia alla mail [email protected], visite senologiche al numero telefonico 340556786, nonché visite pneumologiche scrivendo alla mail [email protected].

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.