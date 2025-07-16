OPERAIO 28ENNE PRECIPITA DA UN’IMPALCATURA A SANTA MARIA DI LICODIA: È GRAVE

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 8 a Santa Maria di Licodia, nei pressi della stazione ferroviaria. Un operaio edile di 28 anni, originario di Biancavilla, è p...

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 8 a Santa Maria di Licodia, nei pressi della stazione ferroviaria.

Un operaio edile di 28 anni, originario di Biancavilla, è precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in attività di cantiere. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverato al Trauma Center.

Il giovane è vigile e collaborante, ma le sue condizioni restano gravi.

Immediato l’intervento dei colleghi che hanno allertato i soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118, che ha disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero per garantire l’assistenza sanitaria specialistica nel minor tempo possibile.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asp per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema sempre più urgente in un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia.