Operata poche ore dopo la nascita: neonata salva grazie all’equipe del San Marco

Una neonata affetta da mielomeningocele, la forma più grave di spina bifida, è stata sottoposta con successo a un delicato intervento altamente specializzato all'ospedale San Marco di Catania.

L'operazione, eseguita a poche ore dalla nascita, di questo raro e complesso caso è stata eseguita con un approccio multidisciplinare coordinato dal direttore del dipartimento Materno infantile, Antonino Rapisarda, e dal direttore di Neurochirurgia Giuseppe Barbagallo, in costante raccordo con il direttori generale, Giorgio Giulio Santonocito, e sanitario, Antonio Lazzara.

La diagnosi era stata formulata già in gravidanza, grazie all'accurata attività di screening svolta nell'ambulatorio solidale retto da Katya Carpinato, in collaborazione con Pasqua Betta, direttrice della Neonatologia del Rodolico.

La mamma della bambina, una donna extracomunitaria seguita nell'ambulatorio solidale, è stata ricoverata alla 39/sima settimana nel Punto nascita dell'ospedale San Marco.

Il parto è avvenuto mediante taglio cesareo, eseguito dalle ginecologhe Maria Grazia Arena ed Emanuela Sampugnaro, con l'assistenza anestesiologica di Roberto Napoli e il supporto delle neonatologhe Laura Mauceri e Carla Cimino. Subito dopo la nascita, la neonata è stata presa in carico dall'Unità operativa complessa di Neonatologia del presidio, diretta, al momento dell'evento, da Marco Saporito, per la stabilizzazione clinica, in costante collaborazione con la Neurochirurgia.

Dopo gli accertamenti diagnostici, compresa una risonanza magnetica encefalo-midollare necessaria a definire con precisione le malformazioni e pianificare l'intervento, la neonata è stata sottoposta all'operazione chirurgica. Il direttore della Neurochirurgia Barbagallo, coadiuvato dal neurochirurgo Francesco Certo e dall'anestesista Gabriella Russo, ha eseguito con successo la riparazione microchirurgica del mielomeningocele lombare.

Al termine dell'intervento, la piccola paziente era in ottime condizioni cliniche senza alcun deficit neurologico agli arti inferiori. E' stata, quindi, nuovamente affidata alle cure dei neonatologi ed è stata ricoverata nella Terapia intensiva neonatale del San Marco, diretta da Alessandro Saporito, dove si trova attualmente in condizioni generali stabili, in progressiva ripresa clinica.