OPERAZIONE ANTIMAFIA: 18 ARRESTI, NELL’ARIA DI BRONTE E MALETTO SMANTELLATO IL CLAN MAZZEI

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati in un’operazione su vasta scala che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Catania, è stato eseguito tra Randazzo e Milano.

Le accuse spaziano dall’associazione a delinquere di stampo mafioso all’estorsione, fino al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso e finalizzati a rafforzare il sodalizio criminale di riferimento.

L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania, ha permesso di smantellare un’organizzazione mafiosa legata alla famiglia etnea di Cosa Nostra dei "Mazzei".

Secondo quanto emerso dalle indagini, il clan operava principalmente nei territori di Bronte, Maniace, Maletto e nelle aree limitrofe, esercitando un controllo capillare sul territorio.

Tra le attività illecite documentate, spiccano un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e una gestione sistematica delle aree di influenza del clan.

I dettagli nelle prossime ore