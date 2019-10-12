OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO CLAN DEI “SANTAPAOLA-ERCOLANO”: 32 ARRESTATI
Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania è in corso in tutto il territorio nazionale per la cattura di 32 persone accusate di appartenere a Cosa nostra etnea.
La Direzione distrettuale antimafia della locale Procura distrettuale le ha indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi.
L'indagine ha consentito di fare luce sull'articolazione della struttura interna alla famiglia catanese di Cosa nostra, cristallizzando la presenza di figure verticistiche e i ruoli di responsabilità ben definiti.
Nel corso della mattinata sarà divulgato un comunicato con i particolari dell’operazione, denominata “Black Lotus“.