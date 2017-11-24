OPERAZIONE DI DROGA: 21 ARRESTI TRA ENNA E CATANIA

Spacciavano droga nei parchi e sulle strade. I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno stroncato un ben organizzato gruppo criminale con un’operazione che, alle prime luci dell’alba, ha vist...

A cura di Redazione 24 novembre 2017 09:05

Condividi