OPERAZIONE DI DROGA: 21 ARRESTI TRA ENNA E CATANIA
Spacciavano droga nei parchi e sulle strade. I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno stroncato un ben organizzato gruppo criminale con un’operazione che, alle prime luci dell’alba, ha visto finire in manette 21 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare, rintracciate nelle province di Catania ed Enna, tutte responsabili, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish.
L’indagine, denominata “Mangiafuoco”, dal ruolo del principale indagato che manovrava e gestiva gli altri spacciatori alla stregua di un burattinaio, ha permesso di fare luce sull’attività di un gruppo criminale, principalmente attivo nella Sicilia centro-orientale.
Oltre 100 i carabinieri coinvolti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga ed il supporto aereo di un elicottero dell’arma, che sta sorvolando le zone ancora oggetto di perquisizioni domiciliari.
Ulteriori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della tarda mattinata