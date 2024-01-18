OPERAZIONE GIOIELLO: 26 ARRESTI COLPITA LA FAMIGLIA SANTAPALO-ERCOLANO, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 12 MILIONI DI EURO

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine,...

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, un’ordinanza, concernente 26 indagati, con cui il G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche.

Nel mirino delle fiamme gialle un gruppo facente riferimento alla famiglia mafiosa Santapalo-Ercolano. Sequestrate società, beni mobilio e immobili, disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.

IN AGGIORNAMENTO