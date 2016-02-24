95047

Operazione The End: gli arrestati

Il blitz dei carabinieri

A cura di Redazione Redazione
24 febbraio 2016 11:53
95047.it Il blitz condotto dai carabinieri la notte scorsa a Paternò, ha visto emettere quattordici misure cautelari in carcere per altrettante persone. Si tratta di:

Salvatore Assinnata, 43 anni, già detenuto;
Benedetto Beato, 33 anni;
Daniele Beato, 30 anni;
Andrea Di Fazio, 28 anni, ai domiciliari;
Angelo Di Fazio, 25 anni, già detenuto;
Giuseppe Fioretto, 34 anni, già detenuto;
Giuseppe Fusto, 49 anni, già detenuto;
Andrea Giacoponello, 43 anni, già detenuto;
Mario Leonardi, 33 anni;
Salvatore Mannino, 29 anni;
Rosario Oliveri, 28 anni;
Giuseppe Parenti, 33 anni, già detenuto;
Maria Cinzia Pellegriti, 43 anni;
Luca Vespucci, 32 anni.

