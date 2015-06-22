Ora che l'avete rubata, mettetevi una maschera

La corona d'alloro in bronzo sparita dal monumento ai Caduti

95047.it Al termine dell’incoraggiante iniziativa di venerdì scorso, #pensopositivo, i ragazzi di Muoviti Paternò fanno notare: “Possibile che hanno rubato la corona in bronzo dall’altare ai Caduti? Se è così facciamo partire subito una colletta per rimetterla”. E, allora, possibile? Sì, non solo è stato possibile ma è realmente accaduto. Rubato un simbolo che ha un valore economico di pochi spiccioli ma è inestimabile sotto il profilo morale. E qui la disperazione e la fame, francamente non c’entrano nulla. Non si può stare a giustificare tutto. Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe esplodere di vergogna, non dormire la notte, provare un senso di rimorso che lo riconduca ai suoi avi: a chi morì in guerra per un ideale o anche solo perché costretto. Inaccettabile e ripugnante.

Già il solo pensiero di staccare quella corona d’alloro è un insulto a noi stessi: una pietra tombale sulla nostra storia, ai padri che hanno combattuto per costruire e ricostruire la nostra città. Vietato assuefarsi. Ed ora che i balordi di turno hanno fatto trionfanti ciò che volevano, indossino pure la maschera della vergogna.