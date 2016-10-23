Ora solare: cambio delle lancette tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ricordatevi di portare le lancette dei vostri orologi indietro di un’ora, torna l’ora solare.Solo per la notte di Domenica dormiremo tutti un’ora in più.DA DOMENI...

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ricordatevi di portare le lancette dei vostri orologi indietro di un’ora, torna l’ora solare.

Solo per la notte di Domenica dormiremo tutti un’ora in più.

DA DOMENICA 30 OTTOBRE SI CAMBIA - Quest'anno il cambio avverrà nella notte tra Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre, lancette dunque indietro di un'ora, e si guadagnerà un’ora di sonno in più. La sera però attenzione, vedremo calare il buio molto prima.

L’ora solare non è amata da tutti anzi, c’è addirittura chi vorrebbe abolirla, come il Codacons che a Marzo chiese fosse lasciata l’ora legale tutto l’anno. Sembra che il cambio ora possa generare sintomi come stress, stanchezza, spossatezza, inappetenza, problemi d’umore e difficoltà di concentrazione, oltre ai disagi dovuti all'aggiustamento dell’orario come l'aggiustamento di numerosi strumenti elettronici.

L’ora legale, dal canto suo, ci lascerà per diversi mesi e farà ritorno solo nell'ultima settimana di Marzo 2017.

Nel dettaglio il cambio ora avverrà tra le 2 e le 3 di notte tra il 29 ed il 30 Ottobre 2016. Sin dalla Domenica percepiremo le giornate come più brevi perché il tramonto avverrà prima.