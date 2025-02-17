ORA SU WHATSAPP PUOI USARE CHATGPT GRATIS: ECCO COME ATTIVARLA

L’intelligenza artificiale di OpenAI fa il suo debutto su WhatsApp, la celebre app di messaggistica con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Da oggi, anche in Italia, è possibile chattare dir...

L’intelligenza artificiale di OpenAI fa il suo debutto su WhatsApp, la celebre app di messaggistica con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Da oggi, anche in Italia, è possibile chattare direttamente con ChatGPT tramite WhatsApp, rendendo ancora più semplice e immediato l’accesso al chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

Fino a questo momento, ChatGPT era disponibile solo su desktop e tramite app dedicate. Ora, grazie a questa nuova integrazione, OpenAI amplia le modalità di accesso alla piattaforma, offrendo un servizio gratuito e senza necessità di creare un account.

Un’iniziativa strategica per raggiungere più utenti

OpenAI punta a rendere l’intelligenza artificiale accessibile al maggior numero possibile di persone. "Sappiamo che ci sono utenti che utilizzano versioni più avanzate, ma vogliamo offrire la possibilità a chiunque di sperimentare ChatGPT, anche senza un account", si legge nel blog ufficiale dell’azienda.

La scelta di rendere disponibile il chatbot su WhatsApp non è casuale: l’app di messaggistica, con la sua diffusione globale, rappresenta un canale ideale per raggiungere milioni di persone in maniera capillare.

Questa iniziativa rientra nel programma dei “12 giorni di OpenAI”, una serie di annunci e novità che l’azienda di San Francisco sta svelando giorno per giorno per celebrare le festività natalizie.

Disponibilità e funzioni in Italia

Negli Stati Uniti, l’attivazione di ChatGPT su WhatsApp è già disponibile da tempo, con funzionalità avanzate come la possibilità di conversare vocalmente con il chatbot. In Italia, invece, la versione attuale è ancora in fase sperimentale. Potrebbero quindi esserci dei limiti di utilizzo o restrizioni temporanee in base alla domanda e al feedback degli utenti.

Come attivare ChatGPT su WhatsApp

Attivare ChatGPT su WhatsApp è semplice e veloce:

Aggiungi ai contatti del tuo cellulare il numero 1-800-242-8478. Salva il contatto con un nome a tua scelta, ad esempio “ChatGPT”. Una volta salvato, apri WhatsApp e inizia a chattare con l’intelligenza artificiale.

OpenAI ha dichiarato che il servizio verrà implementato gradualmente, con l’obiettivo di offrire un’esperienza fluida e accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire le capacità di ChatGPT.

Un futuro con l’IA sempre più alla portata di tutti

L’approdo di ChatGPT su WhatsApp rappresenta un passo importante nella democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Con questa iniziativa, OpenAI dimostra il proprio impegno nel rendere la tecnologia avanzata uno strumento di uso quotidiano, integrandola nelle piattaforme che già fanno parte della vita di miliardi di persone.

Sperimenta subito ChatGPT su WhatsApp e scopri tutte le potenzialità di questa innovativa intelligenza artificiale!