ORARI DEI CIVICI CIMITERI E DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 12 AL 18 AGOSTO 2019
La settimana di ferragosto (dal 12 al 18 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30 e la chiusura per l’intera giornata del giorno 15 Agosto, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente, pertanto, l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri sarà il seguente:
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI
Dal 12 al 18 Agosto 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30;
Giorno 15 Agosto 2019 chiusura intera giornata.
Gli uffici comunali nella giornate del 16 agosto 2019, saranno chiusi, ad eccezione
Corpo di Polizia Municipale
Operatori uffici addetti ai civici Cimiteri(apertura solo di mattina)
Autoparco
Custodia Parco Giovanni XXIII e Villa Moncada
Uffici di Stato Civile
Servizio di Pronta Reperibilità.
LA BIBLIOTECA COMUNALE RESTERÀ CHIUSA DAL 12/08/2019 al 16/08/2019