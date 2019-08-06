ORARI DEI CIVICI CIMITERI E DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 12 AL 18 AGOSTO 2019

La settimana di ferragosto (dal 12 al 18 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30 e la chiusura per l’intera...

La settimana di ferragosto (dal 12 al 18 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30 e la chiusura per l’intera giornata del giorno 15 Agosto, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente, pertanto, l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri sarà il seguente:

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI

Dal 12 al 18 Agosto 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30;

Giorno 15 Agosto 2019 chiusura intera giornata.

Gli uffici comunali nella giornate del 16 agosto 2019, saranno chiusi, ad eccezione

Corpo di Polizia Municipale

Operatori uffici addetti ai civici Cimiteri(apertura solo di mattina)

Autoparco

Custodia Parco Giovanni XXIII e Villa Moncada

Uffici di Stato Civile

Servizio di Pronta Reperibilità.

LA BIBLIOTECA COMUNALE RESTERÀ CHIUSA DAL 12/08/2019 al 16/08/2019