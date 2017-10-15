ORAZIO PIDATELLA E' IL NUOVO TECNICO DEL PATERNO' CALCIO

Il Paternò Calcio, rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Orazio PIDATELLA.Classe ‘70, catanese, Pidatella non è ignoto alla piazza paternese: nel 2009 infat...

Classe ‘70, catanese, Pidatella non è ignoto alla piazza paternese: nel 2009 infatti, subentrò ad Angelo Busetta alla guida dei rossazzurri. Ha allenato, fra gli altri, Leonzio, Akragas, Trecastagni, San Cataldese, Aci Sant’ Antonio, Palazzolo, Siracusa, Vittoria, tra le piazze più importanti, non solo a livello dilettantistico. Buon passato da calciatore, ha giocato, per citarne alcune, con la maglia del Ragusa ed il Palermo in serie C2. Pidatella ha diretto la panchina, fra le sue ultime esperienze, nella massima serie regionale alla guida del Pedara San Pio X. A Pidatella, dunque, il compito di guidare i rossazzurri.

La società da il benvenuto al nuovo mister augurandogli buon lavoro. Ecco le prime sue prime parole:

“Sono molto onorato di ritornare sulla panchina del Paternò. Gli obiettivi sono sempre gli stessi di chi arriva in corsa: cercare di cambiare il trend, tuttavia, non credo che solo il mio avvento possa bastare. Ci vuole l'aiuto di tutti, bisogna che tutti abbiano un unico obiettivo e credo fermamente che tutti siano motivati ed abbiano a cuore il progetto rossazzurro. Ringrazio la società per la fiducia.”