Ordina su Temu una maglietta imitazione Disney: multa salata da 618 euro

Comprare una semplice maglietta su un sito internet e vedersi recapitare a casa una multa salatissima. È quanto accaduto a un consumatore romano che, dopo aver effettuato un ordine sulla famosissima piattaforma Temu, si è visto recapitare una sanzione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una vicenda che – come riportato da Repubblica.it – ha coinvolto persino i legali della Disney.

Secondo quanto spiegato dal Codacons, a cui l’uomo si è rivolto per ricevere assistenza legale, la storia inizia lo scorso maggio, quando A.G. (queste le iniziali del consumatore) ha acquistato su Temu diversi articoli per un valore complessivo di 42,13 euro: palloncini per feste di compleanno, spugne per la cucina, un costume da bagno, ma soprattutto una maglietta e dei fermagli per capelli da bambina.

Proprio questi ultimi due prodotti sono finiti nel mirino della dogana e sottoposti a sequestro amministrativo.

A fine agosto, il consumatore ha ricevuto una comunicazione ufficiale dall’Agenzia delle Dogane – ufficio di Roma 1 – con la contestazione per importazione di merce contraffatta e la conseguente multa da 618 euro.

Nel verbale si legge:

«A seguito del controllo fisico della spedizione sono stati rinvenuti una maglietta ispirata al film Monsters & Co e una confezione di fermagli per capelli ispirati al film Inside Out. Considerata la provenienza e il tipo di confezionamento, si è proceduto a richiedere l’intervento dello studio legale Spheriens, consulenti della Disney per i diritti di proprietà intellettuale. La perizia della Disney Enterprises Inc., inviata il 18 luglio 2025, ha attestato la contraffazione dei prodotti»

La normativa di riferimento è chiara:

«È punito con una sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro l’acquirente finale che introduce in Italia, attraverso la dogana, beni provenienti da Paesi extra UE che violano le norme in materia di origine, provenienza, proprietà industriale e diritto d’autore».

Inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria, è obbligatorio il sequestro amministrativo della merce.

Una beffa che il malcapitato consumatore romano non dimenticherà facilmente: da un acquisto da poche decine di euro su Temu a una multa da oltre seicento euro e alla confisca dei prodotti.