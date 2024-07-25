ORDINANZA DEL SINDACO DI SANTA MARIA DI LICODIA PER RINTRACCIARE IL ROTTWEILER CHE HA AGGREDITO DUE BAMBINI, UNO A PATERNÒ

A Santa Maria di Licodia, un bambino è stato vittima di un'aggressione da parte di un cane rottweiler, riportando delle ferite. L'incidente ha scatenato una pronta reazione da parte del Sindaco Giovan...

A Santa Maria di Licodia, un bambino è stato vittima di un'aggressione da parte di un cane rottweiler, riportando delle ferite.

L'incidente ha scatenato una pronta reazione da parte del Sindaco Giovanni Buttò, che ha emesso un’ordinanza urgente. Il documento invita tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti di Contrada Loco Aranci–Fargione, a segnalare immediatamente al Comando di Polizia Municipale o a qualsiasi altra forza di polizia l’avvistamento o la conoscenza della presenza del suddetto cane.

L'ordinanza arriva a seguito di una comunicazione verbale ricevuta dal dipartimento di prevenzione veterinaria di Paternò, che aveva informato della presenza di un cane pericoloso proprio nella zona di Contrada Loco Aranci-Fargione.

Nello specifico, si tratta di un rottweiler di grossa taglia, di colore nero con focature marroni, che potrebbe essere lo stesso animale che il 17 luglio scorso aveva già aggredito una bambina a Paternò.

"Tenuto conto che si tratta di un cane pericoloso di grossa taglia di razza rottweiler di colore nero con focature marroni, probabilmente riconducibile all’animale che ha aggredito una bambina nel territorio del Comune di Paternò in data 17 luglio e in territorio di Santa Maria di Licodia in data 23 luglio rendendosi responsabile di una ulteriore aggressione ad altro bambino," ha dichiarato il Sindaco Giovanni Buttò, spiegando le ragioni del provvedimento.

La comunità è quindi allertata e chiamata a collaborare attivamente per rintracciare il cane e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Le autorità locali sono già al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e risolvere al più presto questa situazione critica.