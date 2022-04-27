ORDINANZA DEL SINDACO: VIA I NOMADI E I LORO CAMPER DA PATERNO’

Con un’ordinanza firmata questa mattina, 27 Aprile 2022 il sindaco di Paternò Nino Naso ha disposto l’allontanamento dei soggetti non autorizzati, senza fissa dimora o nomadi, dalle aree comunali so...

Con un’ordinanza firmata questa mattina, 27 Aprile 2022 il sindaco di Paternò Nino Naso ha disposto l’allontanamento dei soggetti non autorizzati, senza fissa dimora o nomadi, dalle aree comunali soprattutto nelle immediate vicinanze della Piscina Comunale di Corso Italia e nell'adiacente area su cui insiste la fermata di Autobus di linea, frequentate da persone e da studenti provenienti da diversi centri viciniori, nonché nelle immediate vicinanze dello stadio Comunale " Falcone - Borsellino " e nell'adiacente area destinata allo svolgimento del mercato trisettimenale di via Fonte Maimonide e di via Acque Grasse, lungo il tratto stradale che fiancheggia le Salinelle, meta di turisti e visitatori anche stranieri, oltre che in altre zone urbane del territorio di Paternò.

Gli agenti della Forza Pubblica ed il Corpo della Polizia Municipale sono incaricate di dare esecuzione all’ordinanza, eseguendo lo sgombero coattivo ed immediato di tutte le roulottes, campers , veicoli di qualsiasi tipo e dei relativi occupanti , costituiti da intere famiglie di Nomadi stazionanti in tutto il territorio urbano ed extraurbano di pertinenza del Comune di Paternò, che assumono accertati comportamenti in violazione delle norme a tutela dell’ambiente e dell’igiene sanitaria, della salute pubblica, del decoro e della sicurezza urbani, della sicurezza della circolazione stradale, previa irrogazione a carico dei trasgressori, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.lgs n. 267 del 2000 nel testo vigente, della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Nel corso dei mesi sono state numerose le segnalazioni pervenute al Comune da parte di cittadini e residenti così come gli interventi della polizia locale, talvolta anche con operazioni congiunte e numerosi verbali al decoro pubblico e al codice della strada.