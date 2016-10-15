Ordinanza divieto su tutto il territorio comunale di Paternò di chiedere la questua ovvero mendicare in qualsiasi forma

Il comportamento di cui sopra è oggetto di divieto, in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente ordinanza, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, con l’irrogazione della sanzione amministrativa di un importo tra €. 25,00 ad €. 500,00;

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari €. 50,00;

Ai sensi dell’art. 18 L. 24 Novembre 1981, n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Paternò al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune, verranno attivate forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza da parte dei competenti servizi comunali e verranno date altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

ORDINANZA SINDACALE nr 113 del14-10-2016