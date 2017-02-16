Ordine di carcerazione per Domenico Assinnata

Condanna a 4 anni e 8 mesi

95047.it Di seguito, il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:

"I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato Domenico Assinnata, 26enne, paternese, esponente di spicco dell’omonimo clan ritenuto vicino alla famiglia mafiosa dei “SANTAPAOLA”, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso del Tribunale di Catania.

L’uomo dovrà scontare la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, divenuta definitiva in Cassazione, poiché ritenuto colpevole di estorsione continuata con l’aggravante del metodo mafioso, reato commesso a Paternò fino al 2011.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Catania Bicocca".