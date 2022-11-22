ORRORE A PALERMO. UCCIDE UN GATTO E LO MANGIA: DENUNCIATO.

La polizia l'ha trovato dentro un auto abbandonata - dove si era rifugiato per il maltempo - mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e cucinato nella brace improvvisata in strada.E' successo...

La polizia l'ha trovato dentro un auto abbandonata - dove si era rifugiato per il maltempo - mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e cucinato nella brace improvvisata in strada.

E' successo la notte tra domenica e lunedì in via dell'Arsenale, a Palermo.

I poliziotti sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno visto il giovane mentre inseguiva alcuni gatti e, dopo averne catturato uno, ucciderlo con un coltello.

Il giovane, un immigrato irregolare, è stato denunciato e portato in un centro d'accoglienza a Potenza. I vigili urbani hanno recuperato la carcassa del gatto e l'hanno portarla in discarica.

ANSA