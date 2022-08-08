ORRORE A CAPO D'ORLANDO, 46ENNE ARRESTATA PER AVER ABUSATO DEL FIGLIO DISABILE DI SETTE ANNI

Una storia dell’orrore quella che anche agli occhi del procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, sembra orribile e che arriva da Capo d’Orlando (Messina) dove una donna è stata arrestata dalla po...

Una storia dell’orrore quella che anche agli occhi del procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, sembra orribile e che arriva da Capo d’Orlando (Messina) dove una donna è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 7 anni, affetto da una lieve disabilità psichica.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dal padre del bimbo il quale aveva visto sul telefonino dell’altra figlia un file che lasciava pochi dubbi su quando accadesse tra l’ex moglie e il figlioletto.

La 46enne ora è ai domiciliari e i figli sono stati affidati al padre.

"Anche noi abbiamo pensato inizialmente, leggendo la denuncia, che fosse una cosa abnorme, ma ci siamo dovuti ricredere quando abbiamo esaminato un video allegato all'esposto, lo stesso poi ritrovato nel telefonino di uno dei due bambini. Si tratta di un fatto gravissimo, nato nel contesto di una famiglia all'apparenza normalissima", dice il procuratore Cavallo. "Subito - continua il magistrato - abbiamo voluto allontanare la madre dai due bambini per evitare che episodi simili si ripetessero. Faremo ulteriori indagini per approfondire i fatti.

Sembra, da quello che ci ha detto il difensore della signora, che lei soffrisse di un lieve disturbo mentale, che è stato documentato, e anche su questo faremo ulteriori approfondimenti".