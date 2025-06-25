ORRORE A CATANIA: 42ENNE ARRESTATO CON MIGLIAIA DI VIDEO PEDOPORNOGRAFICI, ANCHE CON ANIMALI

Nell’ambito di una attività coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania gli agenti della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale di Catania, eseguendo u...

Nell’ambito di una attività coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania gli agenti della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale di Catania, eseguendo un decreto di perquisizione personale ed informatica, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un quarantaduenne residente nella stessa provincia, trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Nel corso dell’indagine avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, sono stati impiegati avanzati tool investigativi per geolocalizzare l’utilizzatore dell’account con il quale erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

Ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a sentenza definitiva, congiuntamente all’arresto dell’indagato, sono stati sequestrati oltre 2000 video di pornografia minorile rinvenuti nella sua disponibilità, con bambini abusati in età infantile, anche in rapporti sessuali con animali (zooerastia), corrispondenti ad oltre 52 ore di visione ininterrotta.