ORRORE A FAVARA, NIPOTINI ABUSATI SESSUALMENTE DALLO ZIO: ARRESTATO 26ENNE. LE VIOLENZE SCOPERTE PERCHÉ L'UOMO ERA INTERCETTATO PER UN'ALTRA INDAGINE

Un ventiseienne di Favara (Agrigento) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere abusato sessualmente dei due nipoti, di 13 anni ciascuno.

Il provvedimento, richiesto dal procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, è stato confermato dal gip del tribunale Giuseppe Miceli.

Lo zio dei due ragazzini è adesso accusato di atti sessuali con minorenne.

Gli abusi sarebbero avvenuti dentro l'auto dell'uomo.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto che ad uno dei due episodi di violenza sessuale avrebbe assistito il figlio di due anni dell'indagato.

I militari dell'Arma hanno scoperto gli abusi casualmente: l'uomo era finito sotto indagine per altre ragioni ed erano in corso delle intercettazioni.