ORRORE A LIPARI, UCCIDE UN CAGNOLINO A COLPI DI RASTRELLO: 64ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ieri pomeriggio- riporta una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri- in attuazione di ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina, i Carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato il 64enne M.A., del luogo, ritenuto responsabile del reato di uccisione di animali.

Il provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina, ha sostituito, aggravandola, la misura della detenzione all’affidamento in prova ai servizi sociali, alla quale l’uomo era sottoposto per altri reati. In particolare, i Carabinieri della locale Stazione, hanno accertato che nella mattinata del 25 novembre scorso, M.A., in presenza di testimoni, ha ucciso un cane di piccola taglia dopo averlo colpito ripetutamente con un rastrello.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.