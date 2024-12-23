ORRORE A REGGIO CALABRIA, VIOLENTATA E FILMATA PER QUASI DUE ANNI. ARRESTATI TRE MINORENNI

Tre giovani sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una minore da personale del Commissariato di Palmi della Polizia col supporto del Reparto prevenzione crimin...

Tre giovani sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una minore da personale del Commissariato di Palmi della Polizia col supporto del Reparto prevenzione crimine Calabria Sud-Orientale di Siderno.

Reati che sarebbero stati commessi dagli indagati dal gennaio 2022 sino agli inizi di novembre 2023, quando erano ancora minorenni.

Nei loro confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni guidata da Roberto Di Palma.

La custodia nell'Istituto penale per i minorenni è stata disposta lo scorso 17 dicembre e si collega all'inchiesta "Masnada" nell'ambito della quale la Procura di Palmi ha fatto luce su una inquietante vicenda sessuale di gruppo consumata a Seminara, nella Piana di Gioia Tauro.

Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, le indagini della Procura dei Minori hanno portato a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati che, sia pur giovanissimi, avrebbero compiuto reiterate violenze di gruppo ai danni di una ragazza, anche lei all'epoca dei fatti minorenne.

Secondo i magistrati, i tre arrestati avrebbero una personalità "del tutto sganciata dalle regole del

vivere civile e totalmente orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali".

L'inchiesta della polizia, inoltre, avrebbe evidenziato come gli indagati avrebbero fatto ricorso al metodo del reclutamento dei compartecipi al gruppo. La ragazzina sarebbe stata costretta ad accettare la ripresa video delle violenze.