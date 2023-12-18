ORRORE IN SICILIA: GATTO TORTURATO E UCCISO CON UN CACCIAVITE NELL'OCCHIO

Un gatto seviziato ed ucciso con un cacciavite infilato nell’occhio ed un ferro in bocca è stato ritrovato nei giorni scorsi a Mazzarino, in provincia di Caltanisetta. L’Associazione Italiana Difesa A...

Un gatto seviziato ed ucciso con un cacciavite infilato nell’occhio ed un ferro in bocca è stato ritrovato nei giorni scorsi a Mazzarino, in provincia di Caltanisetta. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) è venuta in possesso di alcune fotografie e di tre segnalazioni che hanno fatto scattare l’allarme.

L’associazione ha così segnalato la cosa alle locali forze dell’ordine e nella mattinata di lunedì 18 dicembre presenterà formale denuncia per maltrattamento ed uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale.

“Chiediamo indagini veloci – scrivono gli animalisti di AIDAA – allegato alla denuncia invieremo tutto quanto in nostro possesso, siamo certi che chi ha segnalato questa vicenda possa aiutare le forze dell’ordine a trovare e punire i colpevoli. A dolore si aggiunge dolore – scrivono ancora gli animalisti – e chiediamo al governo un severo aumento delle pene.

Questo povero gatto ha sofferto le pene dell’inferno e merita giustizia”.