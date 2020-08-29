ORRORE NEL MESSINESE: UOMO DI 59 ANNI UCCISO NEL SONNO CON 23 COLTELLATE DAL FIGLIO VENTENNE

Uccide il padre a coltellate al termine di una lite. E accaduto la notte scorsa a Spadafora (Messina). Poco dopo le 4 del mattino a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112, i Carabini...

Uccide il padre a coltellate al termine di una lite. E accaduto la notte scorsa a Spadafora (Messina). Poco dopo le 4 del mattino a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono intervenuti in un’abitazione di Spadafora poiché era stato segnalato l’accoltellamento di un uomo. I militari sono giunti sul posto in pochissimi minuti dalla chiamata ed unitamente ai sanitari dell’ambulanza del 118, arrivata poco dopo, hanno constatato la presenza del cadavere del 59enne M. P., originario di Messina, residente nel comune di Spadafora con la convivente e i 2 figli, di 20e 17 anni.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di fermare sul posto il figlio M.G., 20enne, della vittima -sospettato dell’omicidio del padre- e risalire alla possibile dinamica del delitto, che sarebbe maturato nell’alveo familiare a causa di dissidi familiari tra padre e figlio. “In particolare nel cuore della notte, armato di un coltello, il giovane ha aggredito nel sonno il padre colpendolo con alcuni fendenti -dicono- Nella circostanza la vittima ha provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esanime”. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di omicidio ed trattenuto presso il Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo per il prosieguo delle indagini, a disposizione della Procura della di Messina.

(Adnkronos)