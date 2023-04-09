ORRORE NEL PALERMITANO, CANE BRUCIATO VIVO. INDAGINI DEI CARABINIERI

Un cane è stato bruciato a Marineo. La denuncia è della responsabile regionale dell’ufficio garante dei diritti degli animali Laura Girgenti. In via Corleone non distante dalla casa di una delle refer...

Un cane è stato bruciato a Marineo. La denuncia è della responsabile regionale dell’ufficio garante dei diritti degli animali Laura Girgenti.

In via Corleone non distante dalla casa di una delle referenti dell’organizzazione qualcuno ha portato un cane, gli ha messo sopra della legna e ha dato fuoco. Laura Girgenti ha chiamato i carabinieri: «Pensiamo possa essere un atto intimidatorio.

Abbiamo qualche idea su chi possa essere stato. In questo territorio abbiamo iniziato la nostra attività di tutela da quattro anni.

Adesso chiediamo giustizia e vogliamo dire basta a questa vergogna».