FORTE NEVICATA A PIANO PROVENZANA: AUTOMOBILISTI BLOCCATI SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO
Nel pomeriggio di ieri, 07 Gennaio 2022, le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Linguaglossa sono intervenute a Piano Prov...
Nel pomeriggio di ieri, 07 Gennaio 2022, le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Linguaglossa sono intervenute a Piano Provenzana, Linguaglossa (CT) per un’improvvisa e abbondante nevicata che ha sorpreso e messo in difficoltà diversi automobilisti.
Al momento delle prime chiamate di soccorso, erano circa trenta le autovetture rimaste bloccate.
santo
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e tre spazzaneve della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Linguaglossa.