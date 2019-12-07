ORTIGIA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO PILONE, MORTI 2 GIOVANISSIMI

Terribile incidente nella notte nel centro di Siracusa, sul Lungomare Vittorini, a Origia. Il drammatico bilancio è di due morti, entrambi giovani, e di altrettanti feriti.Secondo una prima ricostruzi...

Terribile incidente nella notte nel centro di Siracusa, sul Lungomare Vittorini, a Origia. Il drammatico bilancio è di due morti, entrambi giovani, e di altrettanti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia municipale, le vittime, di 20 e 22 anni, avevano trascorso la serata insieme e stavano facendo ritorno a casa a bordo di una Ford Fiesta. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo.

Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quanto accaduto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei giovani dalle lamiere.

Immediato il trasferimento in ospedale con il 118, ma per due dei quattro ragazzi coinvolti nell'incidente non c'è stato nulla da fare.