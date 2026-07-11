Ortona, arrestato un latitante originario della provincia di Catania: era ricercato dal 2015

Il 57enne, ricercato dal 2015, è stato rintracciato dai Carabinieri a Ortona. Deve scontare una pena residua di 19 anni per rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e spaccio

I carabinieri del comando provinciale di Milano e dei Nuclei investigativi di Teramo e Chieti hanno arrestato un italiano di 57 anni latitante dal 2015 e ricercato per scontare una pena residua di 19 anni per rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e spaccio, reati commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse parti d'Italia.

L'uomo, originario della provincia di Catania, è stato rintracciato e bloccato ieri mattina a Ortona, nel Chietino, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Bologna.

Per arrivare al latitante è stata necessaria un'indagine lunga e articolata eseguita dai carabinieri della 4a sezione del Nucleo investigativo di Milano.

Nelle prime fasi le tracce del ricercato - che aveva una falsa identità grazie a documenti contraffatti appartenenti a un cittadino italiano morto anni prima - erano state scoperte in Germania e poi in Spagna dove, grazie alla sinergia con il Grupo localización fugitivos della Polizia nazionale di Barcellona, è stato possibile ricostruirne gli spostamenti e monitorarne le attività.

La cooperazione internazionale ha impresso una svolta decisiva alle ricerche, consentendo di localizzare il 57enne, temporaneamente in Italia, e di arrestarlo.

Oltre alla pena residua da scontare, l'uomo dovrà rispondere del possesso dei documenti falsificati.