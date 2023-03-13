OSCAR 2023, 'EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE' VINCE 7 STATUETTE. ITALIA A MANI VUOTE. TUTTI I PREMI

'Everything everywhere all at once' trionfa agli Oscar 2023 conquistando 7 premi, compresa la statuetta per miglior film, su 11 nomination. Michelle Yeoh si aggiudica il premio per miglior attrice pro...

'Everything everywhere all at once' trionfa agli Oscar 2023 conquistando 7 premi, compresa la statuetta per miglior film, su 11 nomination. Michelle Yeoh si aggiudica il premio per miglior attrice protagonista. L'Oscar per il migliore attore protagonista va a Brendan Fraser per 'The Whale'.

Niente statuette per l'Italia: Alice Rohrwacher era candidata nella categoria miglior cortometraggio con Le pupille, Aldo Signoretti era in lizza per il miglior trucco.

La lista completa dei vincitori in ordine di assegnazione:

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio

Red

Il mostro dei mari

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Miglior documentario

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior fotografia

James Friend – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Darius Khondji – Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

Mandy Walker – Elvis

Florian Hoffmeister – Tár

Roger Deakins – Empire of light

Miglior trucco e acconciature

Heike Merker e Linda Eisenhamerová – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Naomi Donne, Mike Marino e Mike Fontaine – The Batman

Mark Coulier, Jason Baird e Aldo Signoretti – Elvis

Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley – The Whale

Camille Friend e Joel Harlow – Black Panther: Wakanda Forever

Migliori costumi

Mary Zophres – Babylon

Ruth Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin – Elvis

Jenny Beavan – La signora Harris va a Parigi

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgio)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Miglior cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers (Kartiki Gonsalves e Guneet Monga)

Haulout (Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev)

How do you measure a year? (Jay Rosenblatt)

The Martha Mitchell effect (Anne Alvergue e Beth Levison)

Stranger at the gate (Joshua Seftel e Conall Jones)

Miglior cortometraggio animato

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Charlie Mackesy e Matthew Freud)

The Flying Sailor (Wendy Tilby e Amanda Forbis)

Ice Merchants (João Gonzalez e Bruno Caetano)

My Year of Dicks (Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon)

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It (Lachlan Pendragon)

Miglior scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Miglior colonna sonora

Volker Bertelmann – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Justin Hurwitz – Babylon

Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – The Fabelmans

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Batman

Miglior sceneggiatura originale

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg e Tony Kushner – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Miglior sceneggiatura non originale

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell – Niente di nuovo sul fronte occidentale

Rian Johnson – Glass Onion: Knives Out

Kazuo Ishiguro – Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig e Justin Marks – Top Gun: Maverick

Sarah Polley – Women Talking

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior canzone originale

“Applause” – Tell it like a woman

“Hold my hand” – Top Gun: Maverick

“Lift me up” – Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” – RRR

“This is a life” – Everything Everywhere All at Once

Miglior montaggio

Mikkel E. G. Nielsen – Gli spiriti dell’isola

Matt Villa e Jonathan Redmond – Elvis

Monika Willi – Tár

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Miglior regia

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Women Talking

Triangle of Sadness

Top Gun: Maverick