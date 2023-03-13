OSCAR 2023, 'EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE' VINCE 7 STATUETTE. ITALIA A MANI VUOTE. TUTTI I PREMI
'Everything everywhere all at once' trionfa agli Oscar 2023 conquistando 7 premi, compresa la statuetta per miglior film, su 11 nomination. Michelle Yeoh si aggiudica il premio per miglior attrice protagonista. L'Oscar per il migliore attore protagonista va a Brendan Fraser per 'The Whale'.
Niente statuette per l'Italia: Alice Rohrwacher era candidata nella categoria miglior cortometraggio con Le pupille, Aldo Signoretti era in lizza per il miglior trucco.
La lista completa dei vincitori in ordine di assegnazione:
Miglior film d’animazione
Pinocchio di Guillermo del Toro
Marcel the shell with shoes on
Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio
Red
Il mostro dei mari
Miglior attore non protagonista
Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola
Brian Tyree Henry – Causeway
Judd Hirsch – The Fabelmans
Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola
Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once
Miglior attrice non protagonista
Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever
Hong Chau – The Whale
Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola
Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once
Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once
Miglior documentario
All that breathes
All the beauty and the bloodshed
Fire of love
A house made of splinters
Navalny
Miglior cortometraggio
An Irish Goodbye
Ivalu
Le Pupille
Night Ride
The Red Suitcase
Miglior fotografia
James Friend – Niente di nuovo sul fronte occidentale
Darius Khondji – Bardo, la cronaca falsa di alcune verità
Mandy Walker – Elvis
Florian Hoffmeister – Tár
Roger Deakins – Empire of light
Miglior trucco e acconciature
Heike Merker e Linda Eisenhamerová – Niente di nuovo sul fronte occidentale
Naomi Donne, Mike Marino e Mike Fontaine – The Batman
Mark Coulier, Jason Baird e Aldo Signoretti – Elvis
Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley – The Whale
Camille Friend e Joel Harlow – Black Panther: Wakanda Forever
Migliori costumi
Mary Zophres – Babylon
Ruth Carter – Black Panther: Wakanda Forever
Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once
Catherine Martin – Elvis
Jenny Beavan – La signora Harris va a Parigi
Miglior film internazionale
Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)
Argentina, 1985 (Argentina)
Close (Belgio)
EO (Polonia)
The Quiet Girl (Irlanda)
Miglior cortometraggio documentario
The Elephant Whisperers (Kartiki Gonsalves e Guneet Monga)
Haulout (Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev)
How do you measure a year? (Jay Rosenblatt)
The Martha Mitchell effect (Anne Alvergue e Beth Levison)
Stranger at the gate (Joshua Seftel e Conall Jones)
Miglior cortometraggio animato
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Charlie Mackesy e Matthew Freud)
The Flying Sailor (Wendy Tilby e Amanda Forbis)
Ice Merchants (João Gonzalez e Bruno Caetano)
My Year of Dicks (Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon)
An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It (Lachlan Pendragon)
Miglior scenografia
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Avatar: La via dell’acqua
Babylon
Elvis
The Fabelmans
Miglior colonna sonora
Volker Bertelmann – Niente di nuovo sul fronte occidentale
Justin Hurwitz – Babylon
Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola
Son Lux – Everything Everywhere All at Once
John Williams – The Fabelmans
Migliori effetti visivi
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Avatar: La via dell’acqua
Black Panther: Wakanda Forever
Top Gun: Maverick
The Batman
Miglior sceneggiatura originale
Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola
Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
Steven Spielberg e Tony Kushner – The Fabelmans
Todd Field – Tár
Ruben Östlund – Triangle of Sadness
Miglior sceneggiatura non originale
Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell – Niente di nuovo sul fronte occidentale
Rian Johnson – Glass Onion: Knives Out
Kazuo Ishiguro – Living
Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig e Justin Marks – Top Gun: Maverick
Sarah Polley – Women Talking
Miglior sonoro
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Avatar: La via dell’acqua
The Batman
Elvis
Top Gun: Maverick
Miglior canzone originale
“Applause” – Tell it like a woman
“Hold my hand” – Top Gun: Maverick
“Lift me up” – Black Panther: Wakanda Forever
“Naatu Naatu” – RRR
“This is a life” – Everything Everywhere All at Once
Miglior montaggio
Mikkel E. G. Nielsen – Gli spiriti dell’isola
Matt Villa e Jonathan Redmond – Elvis
Monika Willi – Tár
Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick
Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once
Miglior regia
Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola
Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
Steven Spielberg – The Fabelmans
Todd Field – Tár
Ruben Östlund – Triangle of Sadness
Miglior attore protagonista
Austin Butler – Elvis
Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola
Brendan Fraser – The Whale
Paul Mescal – Aftersun
Bill Nighy – Living
Miglior attrice protagonista
Cate Blanchett – Tár
Ana de Armas – Blonde
Andrea Riseborough – To Leslie
Michelle Williams – The Fabelmans
Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once
Miglior film
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Avatar: La via dell’acqua
Elvis
Gli spiriti dell’isola
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Women Talking
Triangle of Sadness
Top Gun: Maverick