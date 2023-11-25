OSPEDALE CANNIZZARO, AGGREDITI DUE INFERMIERI: DENUNCIATA UNA 46ENNE

Gli agenti della polizia hanno denunciato una 46enne ritenuta responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi nei confronti del personale sanitario del reparto di...

Gli agenti della polizia hanno denunciato una 46enne ritenuta responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi nei confronti del personale sanitario del reparto di neurologia dell'ospedale "Cannizzaro".

I poliziotti del Commissariato "Borgo Ognina", in servizio nel posto di polizia del nosocomio, sono intervenuti nel reparto di neurologia per la presenza di una donna che, in evidente stato di agitazione psico-motoria, stava aggredendo due infermieri minacciandoli anche di morte.

Gli agenti, dopo aver bloccato la donna, hanno acquisito tutte le informazioni utili a ricostruire l'accaduto.

I presenti, infatti, hanno raccontato che la 46enne aveva aggredito alcuni infermieri perché non condivideva il trattamento e le cure prestate alla madre, ricoverata proprio in quel reparto.

Al termine delle attività di rito, la donna è stata denunciata per i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale esercente una professione sanitaria.