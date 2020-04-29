OSPEDALE DI PATERNÒ. AGGIUDICATI I LAVORI PER IL NUOVO PRONTO SOCCORSO

Con delibera n. 392 la Direzione Strategica dell’Asp di Catania ha approvato l’aggiudicazione dei lavori di rimodulazione e adeguamento funzionale delle strutture e delle aree del Pronto Soccorso dell...

Con delibera n. 392 la Direzione Strategica dell’Asp di Catania ha approvato l’aggiudicazione dei lavori di rimodulazione e adeguamento funzionale delle strutture e delle aree del Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”.

Sono adesso in corso le verifiche tecniche e amministrative preliminari alla sottoscrizione del contratto. L’inizio dei lavori, compatibilmente con le disposizioni governative per l’emergenza Covid, è previsto per la prima settimana di giugno.

I lavori, per un importo di oltre un milione di euro, sono finanziati con fondi regionali dedicati (GSA) e in parte con fondi del bilancio aziendale, e riguardano la ristrutturazione complessiva, l’ampliamento e la messa a norma dei locali del Pronto Soccorso. Sarà sistemata, inoltre, tutta l’area di accesso alla “camera calda” e sarà realizzato un nuovo corridoio di transito fra l’edificio principale e la Radiologia, evitando interferenze con il Pronto Soccorso.

Con delibera n. 424 la Direzione Strategica ha, anche, approvato l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione dei locali a piano terra (ex magazzino) da destinare a morgue del Presidio di Paternò.

L’importo complessivo dell’appalto è di oltre 100.000,00 euro tutti a carico del bilancio aziendale.

La nuova morgue sarà allocata nei locali, attualmente in disuso, sottostanti il Pronto Soccorso.

Sono in agenda, per l’Ospedale di Paternò, ulteriori interventi.

Nei prossimi giorni verrà, infatti, adottata la delibera per l’aggiudicazione dei lavori per la trave-solaio dei locali sottostanti il Centro Trasfusionale. L’intervento è propedeutico alla gara integrata per la realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi, in corso di predisposizione.

In ultimo, è in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova Farmacia Ospedaliera.