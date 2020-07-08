OSPEDALE DI PATERNO’, IL REPARTO DI ENDOSCOPIA NON SCOMPARIRA

Dichiarazione del deputato regionale Giuseppe Zitelli e dei consiglieri comunali Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti:“L’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò non perderà il Reparto di Endoscopia...

“L’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò non perderà il Reparto di Endoscopia. Lo affermiamo forti della volontà dell’assessorato regionale alla Sanità e dei massimi dirigenti dell'Asp dai quali non abbiamo ottenuto solo delle importanti rassicurazioni: ma anche certezza che l’importante lavoro svolto dall’uscente dottor Ferrara avrà un seguito.

Quelle trascorse, sono state settimane nel corso delle quali abbiamo lavorato lontani dai riflettori ma che ci hanno visti impegnati con determinazione sulla questione.

Da qui ai prossimi giorni arriverà la conferma di un risultato che rende giustizia ad una città ed a un territorio che non potevano permettersi di perdere un servizio sanitario così importante.

L'ospedale Santissimo Salvatore ha rischiato di scomparire per via delle scelte politiche scellerate degli anni passati. L’attuale governo regionale ha, per quello che ha potuto sinora, decisamente invertito la rotta”.