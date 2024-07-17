OSTACOLI SULLA SUPERSTRADA SS121: PERICOLO PER LE AUTO
Ieri mattina, diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di ostacoli sulla superstrada 121, come mostrato nella foto allegata. I pericoli sono stati avvistati in direzione Catania, subito dopo lo svincolo Palazzolo.
Gli ostacoli in questione erano due pannelli di polistirolo che, da lontano, sembravano blocchi di cemento, creando non poca preoccupazione tra i conducenti.
Si presume che i pannelli siano caduti dal carico di un camion, finendo proprio al centro della carreggiata e costituendo un potenziale pericolo per la circolazione stradale.
La tempestiva segnalazione da parte degli automobilisti ha permesso di intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l'area.
Il traffico ha subito rallentamenti a causa della presenza degli ostacoli, ma fortunatamente non si sono verificati incidenti né danni ai veicoli in transito.
Gli automobilisti sono invitati a mantenere sempre alta l'attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali ostacoli o pericoli per garantire la sicurezza di tutti.