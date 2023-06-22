OTTIMA PRESTAZIONE DELLE RACCHETTE PATERNO' IN SERIE C

Domenica si è svolto a Paternò il concentramento della serie C a squadre Nazionale di Badminton girone 2.I giovanissimi atleti delle Racchette Paternò guidati dal Maestro Pappalardo si sono ben disti...

I giovanissimi atleti delle Racchette Paternò guidati dal Maestro Pappalardo si sono ben distinti lottando e dimostrando la continua crescita piazzandosi al secondo posto del girone formato da : A.S.D. Le Saette, A.S.D B.C. Catania, A.S.D. La Scintilla, e A.S.D. Gymnase, e A.P.D.

La formazione della Racchette formata da Miraglia Paolo, Amato Michele, Contrò Maria e Virgillito hanno ottenuto tre vittorie ed una sconfitta, nel dettaglio hanno vinto due partite 5 a 0 rispettivamente contro La Scintilla e Le Saette e vittoria di misura, 3 a 2 , con il BC Catania, invece rimediano la sconditta contro la Gymnase ,

Soddisfatto il Maestro Pappalardo che commenta : "Esperienza molto valida per i nostri atleti che continuano e dimostrano che i sacrifici fatti in campo ripagano bravi tutti."