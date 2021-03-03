OTTIMI PIAZZAMENTI PER LE RACCHETTE PATERNÒ AL SESTO TORNEO NAZIONALE DI CATANIA
Ottimi piazzamenti dopo il lungo stop dovuto al Covid, per Le Racchette Paternò al 6° Torneo Nazionale di Catania che si è svolto lo scorso fine settimana.Nel dettaglio ecco i risultati:SM u15 3 cla...
Ottimi piazzamenti dopo il lungo stop dovuto al Covid, per Le Racchette Paternò al 6° Torneo Nazionale di Catania che si è svolto lo scorso fine settimana.
Nel dettaglio ecco i risultati:
SM u15 3 class Marici Carmelo;
DX u 15 3 class Marici - Fallica G.
DM u 15 1 class Marici - Catalfamo (Saette)
DF u 17 3 class Pappalardo G- Fallica G;
SF senior 3 class Selfo Sabrina;
DF senior 3 class Scelfo S - Mangani G ( Saette);
DX senior 3 class Selfo R - Selfo S.
Buona prova anche per Signorello G. Che entra nel tabellone principale, mentre Scuto Davide perde nel girone di qualificazione, un plauso va anche al debutto della giovanissima Alice Scelfo con appena 10 anni dimostra di essere una ottima atleta. Complimenti a tutti alla prossima dal vostro Coach Pappalardo