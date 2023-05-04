OTTIMI RISULTATI DELLE RACCHETTE PATERNO' AL GRAN PRIX NAZIONALE

Ottimi risultati delle "Racchette Paternò al 7° Gran Prix Nazionale di Misterbianco che si è svolto lo scorso 29 e 30 Aprile 2023 distinguendosi per gli ottimi risultati ottenuti, con il bottino fin...

Ottimi risultati delle "Racchette Paternò al 7° Gran Prix Nazionale di Misterbianco che si è svolto lo scorso 29 e 30 Aprile 2023 distinguendosi per gli ottimi risultati ottenuti, con il bottino finale di 3 Ori 2 Argento e 5 Bronzi.

Di seguiti i risultati ottenuti:

Bravissima La piccola Barbara Virgillito che c'entra il 1 posto nel SF u 13 2 posto nel DF u 15 in coppia con Saccone C., mentre 3 posto nel DX u 15 in coppia con Calanna V.

1 posto DF u 15 per Contrò M in coppia con Alercia M (Le saette)e 3 posto nel SF u 15 .

Negli Under 17 3 posto SM per Marici C.

Mentre nei junior 2 posto DX Pappalardo G. E Samperi S ( Le saette)

3 posto SF Senior Pappalardo G,

3 posto SF Senior anche Scelfo Sabrina.

1 posto DF Senior Scelfo S - Mangani G.

2 posto DX Senior Per Scelfo R Scelfo S.

il Coach Pappalardo Vincenzo fa i complimenti Virgillito B, Contrò M, Melia A,Amato M, Marici C, Pappalardo G, Scelfo S, Scelfo R, e Travagliante V.

Da appuntamento alle prossime garem con i campionati a squadre di serie C.