OTTIMI RISULTATI PER I GIOVANI ATLETI DELL'ASSOCIAZIONE PATERNO' BADMINTON AI CAMPIONATI ITALIANI

Si sono conclusi domenica scorsa a Bolzano i campionati  Junior e Under 2022 di badminton che hanno assegnato  20 titoli tricolori.Ottimi risultati per due atleti Paternesi che hanno conquistato il br...

11 ottobre 2022 08:12
Si sono conclusi domenica scorsa a Bolzano i campionati  Junior e Under 2022 di badminton che hanno assegnato  20 titoli tricolori.

Ottimi risultati per due atleti Paternesi che hanno conquistato il bronzo nelle loro rispettive categorie , si tratta della giovanissima Barbara Bonaventura  che ha conquistato il terzo posto nel doppio femminile under 15 in coppia con Julia Kostner  e di Carmelo Guglielmo nella categoria under 13 in coppia con Felix Tragust.

Ottimi piazzamenti per Salvo Casella classificato 5° sia nel singolo maschile che nel doppio maschile , Ferlito  Mattia anche lui classificato 5° assieme a Casella e nel singolo facendo una spettacolare partita persa al terzo set contro un altolesino che fa parte della nazionale under e infine la più piccolina Saccone Caterina che assieme a Guglielmo hanno perso la medaglia di bronzo al terzo set sempre contro una piccola coppia di Malles.

Molto fiero l'allenatore  Gianfranco Fiorito di questi  atleti perché tutti hanno vinto più partite, esprimendo un ottimo gioco, un grazie particolare vai genitori che hanno permesso tutto questo facendo sacrifici assieme ai loro figli.

Dalla prossima settimana conclude Fiorit,  vi aspettiamo nella palestra del primo circolo nei giorni dispari dalle 18.00 in poi.

Vi aspettiamo e Forza Paternò badminton

