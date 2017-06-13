OTTIMI RISULTATI PER IL TEAM PRIMALSTRONG

Gia nei mesi appena trascorsi diversi allievi dei maestri Marco Borzì e Marco Rizzo, della scuola paternese PrimalStrong erano stati protagonisti nelle tre tappe della maratona marziale WTKA-Girone Su...

Gia nei mesi appena trascorsi diversi allievi dei maestri Marco Borzì e Marco Rizzo, della scuola paternese PrimalStrong erano stati protagonisti nelle tre tappe della maratona marziale WTKA-Girone Sud alle quali si sono classificati con notevoli punteggi. Lo scorso weekend partiti alla volta di Rimini per le finali campionati italiani alla fiera del wellness, che si svolge come di consueto ogni anno, hanno dimostrato oltre impegno e costanza di meritare anche stavolta il podio conquistando 2° e 3° posto.

A partecipare sono stati per l’appunto 5 allievi della categoria juniores del team PrimalStrong:

Cat.425 - Simone Longo - MEDAGLIA D’ARGENTO

Cat.426 - Thomas Borzì - MEDAGLIA DI BRONZO

- Antonino Di Cavolo - 4° posto

Cat.427 - Giancarlo Di Cavolo - 4° posto

- Sanfilippo Alfonso - 4° posto

Il Team è dunque soddisfatto di avere lasciato i campionati italiani portando a casa delle vittorie meritate, nonostante fosse la prima volta in assoluto che gli atleti partecipavano a questo rinomato evento, e del lavoro fatto insieme ai maestri da settembre ad oggi, facendo evidenti progressi hanno mantenuto alto il livello della scuola PrimalStrong.