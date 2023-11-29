OTTIMI RISULTATI PER IL TEAM SCIURELLO DI PATERNÒ NEL CAMPIONATO REGIONALE DI KICKBOXING

Il Team Sciurello di Paternò ha ottenuto notevoli successi nella prima fase del Campionato Regionale di Kickboxing (Federkombat) a Catania il 26/11/2023, con la partecipazione di circa 600 atleti. Gli...

Gli atleti hanno dimostrato eccellenza, conquistando il bottino di 6 medaglie d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo.

Nella specialità Kick Light, Laudani Diego, Sarpietro Lucio, Alessandro Antonio Pio, Terranova Anastasia, Schillaci Leonardo e Giardina Paola hanno brillato, mentre Nicolosi Giorgia, Cozzubbo Giuseppe e Gulisano Mattia hanno ottenuto medaglie d'argento, e Benfatto Salvatore, Bianchi Matteo e Terranova Anastasia si sono distinti con medaglie di bronzo.

Nella disciplina Light Contact, Giardina Paola ha conquistato l'oro, mentre Nicolosi Giorgia ha raggiunto l'argento.

Il maestro Sciurello esprime grande soddisfazione per le straordinarie performance dei suoi atleti.