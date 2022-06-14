OTTIMI RISULTATI PER LA PATERNESE GIULIA ASERO AI CAMPIONATI ITALIANI FIDS 2022

Ottimi risultati ai campionati Italiani di Danza sportiva della Fids (federazione italiana danza sportiva), per la 11enne Paternese Giulia Asero.L'allieva della E-motion Dance Studio di Belpasso dei...

Ottimi risultati ai campionati Italiani di Danza sportiva della Fids (federazione italiana danza sportiva), per la 11enne Paternese Giulia Asero.

L'allieva della E-motion Dance Studio di Belpasso dei maestri Salvo Leonardi e Giulia Colina ha conquistato ben 4 finali in 4 balli nelle Danze Latino Americane, è stata l'unica siciliana a salire sul podio conquistando il titolo di Vice Campionessa Italiana.

Bottino di una medaglia d ‘argento nel Solo Rumba e 3 medaglie di bronzo nel Samba e Cha Cha nella categoria 10/12 classe C, su circa 300 atleti partecipanti da tutta italia.

“Un altro piccolo, ma brillante, traguardo raggiunto, frutto di un percorso intriso di passione e sacrifici, dedizione e lavoro., auguriamo un grosso in bocca a lupo per la prossima stagione, hanno dichiarato i Maestri.