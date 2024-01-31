OTTIMI RISULTATI PER L'A.S.D. LIBELLULE DI BELPASSO NELLA GINNASTICA ARTISTICA

Nella competizione di ginnastica artistica tenutasi domenica 28 gennaio 2024 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci di Catania, organizzata dal comitato ASC Catania, l'A.S.D. Libellule di Belpasso, sotto...

Nella competizione di ginnastica artistica tenutasi domenica 28 gennaio 2024 presso l'Istituto Leonardo Da Vinci di Catania, organizzata dal comitato ASC Catania, l'A.S.D. Libellule di Belpasso, sotto la guida esperta della professoressa Giusy Di Maio, ha ottenuto risultati straordinari.

Con grande orgoglio, la squadra ha portato a casa una serie di medaglie, dimostrando la propria eccellenza e il duro lavoro svolto durante gli allenamenti. In particolare, l'atleta Emma Mattone ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Allieve 1 individuale, mentre Karola Mancuso e Roberta Motta hanno ottenuto rispettivamente due medaglie d'argento nelle categorie Allieva 2 individuale e senior individuale.

La squadra Allieve 2 ha raggiunto un meritato secondo posto grazie alla determinazione e alle eccezionali performance di Ginevra Re, Sarah Artino, Elena Gioia, Mariafrancesca Calcagno e Marta Patanè. Nel contempo, la squadra junior, composta da Alice La Mela, Sofia Carpitella e Mariachiara Giordano, si è classificata al terzo posto sul podio, dimostrando il talento e la dedizione dei giovani atleti.

Nella categoria della ginnastica artistica maschile (GAM), l'A.S.D. Libellule ha continuato a distinguersi, portando a casa due primi posti grazie alle prestazioni impeccabili di Loris Di Maio nella categoria Allievo 2 e di Julian Cosentino nella categoria under 8.

Tutti questi successi sono il frutto della costante dedizione degli atleti e del supporto fondamentale della professoressa Giusy Di Maio, insieme ai suoi collaboratori Roberta Floresta e Nicolò La Mela. Grazie al loro impegno instancabile, la ginnastica artistica di Belpasso continua a brillare, portando onore e prestigio alla comunità locale e promuovendo il nome della città in ambito sportivo.