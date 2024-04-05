OTTIMI RISULTATI PER LE ATLETE DELLA LATIN LIFE DANCE AL MATCH ANALISI A COMISO

Mercoledì scorso a Comiso si è tenuto un evento di danza molto atteso, dedicato agli agonisti di Coppia Duo e Assolo.Tra gli ospiti e i giudici dell'evento figuravano Emilio Pagano, figura di spicco d...

Mercoledì scorso a Comiso si è tenuto un evento di danza molto atteso, dedicato agli agonisti di Coppia Duo e Assolo.

Tra gli ospiti e i giudici dell'evento figuravano Emilio Pagano, figura di spicco delle associazioni artistiche, Damiano Di Fazio, finalista ai campionati europei, e Michael Puglisi, sette volte campione mondiale.

La giornata si è suddivisa in due momenti distinti: uno dedicato allo studio, al lavoro e alla tecnica, con le letture dei tre professionisti sopra citati, e l'altro momento che ha visto gli allievi partecipare al match analisi, una competizione che li ha visti confrontarsi sotto gli occhi attenti dei giudici e dei professionisti.

All'evento hanno preso parte molte scuole di danza provenienti da tutta la Sicilia, tra cui gli atleti della Latin Life Dance di Paternò, guidati dagli insegnanti Ercolese Erika e Luca Virgillito, entrambi competitivi a livello nazionale e internazionale.

Gli allievi della scuola di danza hanno conseguito risultati eccellenti, dimostrando impegno, dedizione e abilità tecniche, ma soprattutto la capacità di esprimere emozioni e creare connessioni con il pubblico.

Il successo ottenuto dalla scuola di danza e dai suoi allievi è stato il risultato di un lavoro di squadra, in cui insegnanti e studenti hanno collaborato con passione e impegno per raggiungere un obiettivo comune.

La competizione è stata un'opportunità straordinaria per mettere alla prova le proprie capacità e dimostrare il proprio valore, dando vita a esibizioni coinvolgenti e indimenticabili.